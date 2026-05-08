メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力は、社員が無断で民事訴訟の法廷でのやり取りを録音をしていたと発表しました。 中部電力によりますと、法務部門の複数の社員は、2004年1月ごろから今年3月にかけて、中部電力が関係する複数の民事訴訟で、裁判官の許可なく、法廷でのやり取りを録音していました。 今年3月、社内からの指摘を受け、行った調査で発覚しました。 社員は、法廷内での無断録音が禁止されているこ