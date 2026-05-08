◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神の先発・村上頌樹投手が、４回に２点を先制された。先頭の度会は二ゴロに抑えたが、続く佐野の一ゴロを大山が失策。その後に２死一、二塁となり、京田の打球は左前にポトリと落ちた。二塁走者が生還し、さらに左翼・福島の本塁送球がそれて一塁走者も生還。守備のミスにも足を引っ張られ、先に主導権を握られた。