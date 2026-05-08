インスタグラム更新カーリング女子で五輪2大会連続メダルの吉田知那美が8日、自身のインスタグラムを更新。長野県野沢温泉村でのひと時を公開すると、ファンから様々な声が寄せられた。吉田はアルペンスキー日本代表コーチの夫・河野恭介さんの故郷、野沢温泉村で過ごす様子をインスタグラムで公開した。「珍しく私の方が先に起きた」と寝起きシーンがあれば、「朝温泉できる人生は幸福である」と朝から温泉を堪能し、ランチに