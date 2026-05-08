歌手のマイケル・ジャクソンさんが「現実逃避」のためにマリファナを使用していたと報じられた。2009年に50歳で亡くなったマイケルは、「リラックスし、創作意欲を高めるために」マリファナを吸っていたと、危機管理広報担当のヴィンセント・アメンが主張している。 【写真】バブルス君は生きていた！マイケル・ジャクソンの愛猿42歳に世界一有名だったペットの現在の姿 アメンは、2005年に性的虐待の容疑をかけられたマイ