元AKB48で、現在は女優として活躍している野呂佳代(42)が7日にインスタグラムを更新し、Tシャツにキャップというオフショットを公開した。 【写真】「お気に入り」のキャップをかぶった姿もめちゃカワイイ! 野呂は「たまにはこんな写真も私ミスタービーンが大好きなんですよあとこのキャップがお気に入りなんですよ」と投稿した。世界的に人気なイギリスのコメディ番組「Mr.ビーン」が大好きだそうで