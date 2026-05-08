福岡県新宮町は8日、役場の金庫で保管していた現金380万円余りがなくなったと発表し、警察に被害届を提出しました。 ■新宮町・桐島光昭町長「この度は、このような事態を引き起こしまして、誠に申し訳ございません。」新宮町によりますと、2021年10月に死亡した町民の70代男性について、相続前の遺品のうち現金380万5000円を遺留金として封筒に入れ、役場の金庫で保管していました。4月24日、担当する課長の異動に伴い金庫内