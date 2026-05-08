バルベルデとチュアメニの衝突騒動スペイン1部レアル・マドリードは騒動を引き起こしたウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとフランス代表MFオーレリアン・チュアメニに対して、懲戒手続きの開始を発表した。スペイン紙「マルカ」は2人に与えられる可能性がある処分の詳細を解説している。バルベルデとチュアメニの2人は練習中の激しい接触プレーを引き金に衝突。激しい言い争いなどが行われ、バルベルデが頭部を負傷する