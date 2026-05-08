鎌田大地が2年連続のタイトル獲得に王手イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは現地時間5月7日、UEFAカンファレンスリーグの準決勝第2戦でシャフタール・ドネツクに2-1で勝利し、2戦合計5-2で決勝進出を決めた。日本代表MF鎌田大地は、献身的な運動量が高く評価された。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、ポーランドで開催されたシャフタールのホーム扱いのゲームを3-1で勝利していたクリスタル・パレスは、前半