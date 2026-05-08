５月10日は「母の日」。母の日ギフトに特化した情報メディアサイト『母の日.me』が、10代から70代を対象に行った「母の日」に贈りたいものを聞いたアンケートの結果です。物価高の中、気になる予算については、半数以上が「2000円～5000円未満」という回答。最も多かった「4000円～5000円未満」が去年より1.7ポイント増えていて、平均予算がわずかに上向いているという傾向が見られます。切り花の生産が盛んな信