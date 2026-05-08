記事ポイント一般社団法人 日本カート協会が2026年度の次世代アスリート発掘・支援プログラムを始動現役プロドライバーが全国5会場を直接訪問する「地域発掘プロジェクト」を新設8月の夏合宿を経て年間最大500万円給付のスカラシップ制度へと繋がるラダーシステムを構築 カートレースの現場から次世代のモータースポーツを担う人材を育てる取り組みが、2026年度から本格的に動き出します。日本カート協会が、現役プロドライバ