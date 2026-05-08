◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年5月8日京セラD）日本ハムの達孝太投手（22）が痛恨の一発を浴びた。2―1の4回、無死一塁から森友哉への5球目のフォークが落ちきらず。右中間スタンドに逆転2ランを運ばれた。プロ5年目で京セラドームでは初登板。大阪出身の右腕にとっては待望の凱旋登板だった。ただ、打たれた相手・森は大阪府の中でも同じ堺市出身。“ガチ”の同郷の偉大な先輩に、貫禄を見せつけられた。