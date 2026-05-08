私立恵比寿中学の中山莉子（25）が体調不良のため、休養することがグループの公式サイトや公式X（旧ツイッター）で発表された。「中山莉子に関するお知らせ」とし、「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と当面の間、休養することを発表した。「本人は活動への復帰を強く希望しておりま