■卓球世界選手権 女子団体戦 準々決勝日本 VS ウクライナ（日本時間8日、英・ロンドン） 準々決勝の第2試合で登場した世界ランク5位・張本美和が3ー0でストレート勝ち。日本女子6大会連続のメダル獲得へ王手をかけた。先に3勝したチームが勝利となる団体戦。第1試合で橋本帆乃香（27、デンソー）がA.ディミトレンコを3ー0（11−9、11ー7、11ー4）で下し、日本が先勝した。迎えた第2試合に日本のエース・張本美和が登場。ウ