女性8人組「CUTIESTREET」が15日放送のテレビ東京「ポケットモンスター音楽祭」（後6・55）でアニメ「ポケットモンスター」（金曜後6・55）の新エンディングテーマ「キュートなキューたい」を初披露する。グループにとって初のアニメ主題歌。メンバーにはサプライズで発表されたといい、川本笑瑠は「みんな信じられないくらいきゃー！って叫んだ。小さい頃から見ていたポケモンのエンディングなんて本当に夢みたい」と喜んだ