「止まるまで座っていて」は単なるマナーではない？バスの停車前に席を立とうとして「止まってからお立ちください！」と注意された経験はありませんか。実はその裏には、運転士が人生を左右されかねない重い法的責任を背負っているという切実な事情がありました。いったい、どういうことなのでしょうか。【日本唯一！】激レア「列車みたいなトレーラーバス」現役時の姿（写真で見る）目的地にバスが近づくと、つい早めに席を立