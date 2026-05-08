楽天グループは、フリマサービス「楽天ラクマ」で「ハッピーセット『ちいかわ』おもちゃ」の出品を15日以降禁止すると発表した。 楽天ラクマでは、「健全な取引環境を確保することが困難であるとラクマが判断した出品」を禁止行為として定めている。「ハッピーセット『ちいかわ』おもちゃ」の出品禁止は、過去の類似商品における取引傾向などを踏まえたものだとしている。 対象商品は、日