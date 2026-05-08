●週末も安定した空模様。寒暖差に十分注意を●あす9日(土)はレノファのホーム戦！水分補給を忘れずに熱い応援を！●来週は暑さがさらにレベルアップ。特に週の後半は油断できない暑さに きょう8日(金)は日本海にある低気圧や気圧の谷の影響で、午前を中心に日本列島を覆うようにべったりと雲が広がりましたが、午後は大陸方面から高気圧が張り出し、西日本周辺は晴れ間が出てきました。この週末も引き続き県内は高気圧