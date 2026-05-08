人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）考え過ぎは運気のブレーキに。 誰かのまねでもいいので行動しよう。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）好きなことをのんびりやってみて。心の休養がとれそう。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）飲み会やイベントに