M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！【K-POPの歴史を作ったグループたちの復活と現在地】、今回は日本デビュー15周年を迎え、2026年5月9日・10日に完全体での東京ドームライブを行う