人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」が1万円の値上がりです。 去年6月に発売された任天堂の人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」。任天堂は5月8日、その価格を4万9980円から5万9980円に1万円引き上げると発表しました。 値上げは5月25日からで、9月からは、アメリカやカナダなどでも値上げするということです。 理由については「市場環境の変化やグローバルでの事業性を検討した結