人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の新章「ワンダーボヤージュ」が、22日より放送されることを記念して、エンディングテーマ「キュートなキューたい」を歌唱するCUTIE STREETよりコメント動画が到着した。【動画】カラフル衣装！CUTIE STREET『ポケモン』新章語るコメント映像エンディングテーマに決まった時の率直な気持ちや、「キュートなキューたい」の魅力などを