◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神の村上頌樹投手（27）が不運な当たりで先制点を献上した。スコアレスで迎えた4回。2死一、二塁のピンチでDeNA・京田の打球は左翼への飛球となった。完全に打ち取った打球だったが、遊撃・小幡と左翼・福島の間にポトリ。先制の適時打となると、さらに福島がバウンド処理を誤り（記録は安打と福島の失策）、一塁走者の山本にも一気に生還され痛恨の2点目を失った。村