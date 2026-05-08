内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、60歳から64歳で働く人の割合は、男性82.7％・女性68.0％で、65歳から69歳で働く人の割合は男性60.5％・女性56.6％となっており（令和6年10月1日現在）、60歳以降も働くのが当たり前になっています。 60歳以降に厚生年金を受給できるようになる際、賃金と年金の合計額が一定額を超えると老齢厚生年金が減額されます。このしくみを、「在職老齢年金」といいます。 このし