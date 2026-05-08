【EGGコンソール ハイドライドII PC-8801】 5月15日 発売 価格：1,200円 Ｄ４エンタープライズは、Steam用アクションRPG「EGGコンソール ハイドライドII PC-8801」を5月15日に発売する。価格は1,200円。 本作は、レトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」より、T&E SOFTが1985年に発売し