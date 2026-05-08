【モデルプレス＝2026/05/08】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」の「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に出演していた田辺莉咲子が5月8日、自身のInstagramを更新。パニック障害を公表した。【写真】「テラハ」28歳美女「絵になる」フィットネスウェア姿で愛車と2ショット◆田辺莉咲子、パニック障害公表「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください」と切り出した田辺