愛知県新城市のJAの女性職員が、現金500万円余りを着服していたことが分かりました。アニメや漫画に費やしていたということです。JA愛知東によりますと、新城市の作手支店に勤務する女性職員(40代)は、おととし6月から約2年にわたって、支店の現金を管理する機械から計515万円を不正に引き出したということです。先月、外部監査に必要な資料を用意する中で伝票が1枚足りないことが発覚し、その後の内部調査で、会計を1人で担