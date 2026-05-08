◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）「８番・二塁」で先発出場している巨人の吉川尚輝内野手（３１）が、２打席連続安打で今季初のマルチヒットをマークした。２点を追う５回１死、３球目の内角１３３キロカットボールをはじき返した打球は、相手先発・柳のグラブの先を抜けた。２打席連続の中前打となり、今季出場１０試合目で初のマルチヒットとなった。３回無死一塁で放った中前打が１７打席ぶり