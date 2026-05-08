◆パ・リーグオリックス―日本ハム（８日・京セラドーム大阪）オリックス・宮国凌空（りく）投手が、３回５安打２失点で降板した。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、プロ３年目の今季はファーム・リーグ７試合で西地区最多タイの４勝をマークしていた最速１５４キロ右腕。７日に支配下選手として公示され、プロ初登板先発のマウンドに上がった。初回、先頭のカストロを遊飛、郡司を空振り三振に料理。２死か