【1/72 F-16C（ブロック52 アドバンスド） ファイティング ファルコン “ゼウス2015”】 6月ごろ 発売予定 価格：4,400円 ハセガワは、プラモデル「1/72 F-16C（ブロック52 アドバンスド） ファイティング ファルコン “ゼウス2015”」を6月ごろに発売する。価格は4,400円。 本製品は、ギリシャ空軍・公式ソロ・デモンストレーションチーム「ゼウス2015」の機体で