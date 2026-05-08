アイドルグループHKT48のメンバーが、自動車税の納付を呼びかけました。5月8日、キャンペーンキャラクターを務めるHKT48のメンバー3人が福岡県庁を訪れ、服部知事にPR活動の決意表明を行いました。■HKT48・豊永阿紀さん「私たちの生活を支える税金を期限内に納付していただけるように、精いっぱいアピールしていきたいと思います。」福岡県の自動車税収入はおよそ600億円に上りますが、昨年