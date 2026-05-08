◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人・大城卓三捕手が２４年９月１５日・中日戦（東京ドーム）以来２年ぶりの内野安打を放った。「５番・捕手」でスタメン出場し、４回２死走者なし。１ストライクから相手先発・柳の変化球を二遊間へはじき返した。中前へ抜けそうな打球を二塁・田中に好捕されたが、激走し内野安打をもぎ取った。決勝３ランを放った５日・ヤクルト戦後のヒーローインタビューで