アイドルとして、Ray㋲として、たくさんの夢を叶え続けている櫻井優衣。けれどその輝きの裏には、思うようにいかない日々も。今回は、本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが紡ぐ「母からの仕送りに泣いた日」をお届けします。今や輝く彼女の知られざる裏の姿をチェック♡これは、まだ成功途中のおハナシ本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが、どんな生活を送っていたのか。Rayならではのスペシャルストーリー