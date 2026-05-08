◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）吉田鈴（大東建託）は２バーディー、３ボギーの７３で回り通算１オーバーで９位を守った。「我慢比べみたいな感じだけど、よく耐えながらできている。順位を落としていないので、そこは良かった」と安堵（あんど）した。１５、１６番の連続ボギー直後の１７番パー５で、