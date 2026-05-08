福島県の高速道路で高校生など21人が死傷した事故で、警察は8日、バスや運転手を手配した会社へ家宅捜索に入りました。学校側との言い分に食い違いがある中、事故の責任はどうなるのでしょうか。8日朝。新潟県のバス会社･蒲原鉄道に入った捜査のメス。（記者）「机にある書面でしょうか。何かを確認している様子です。社長の姿も見えます」福島県磐越道で6日に起きた事故。新潟･北越高校男子ソフトテニス部の 稲垣尋斗さんが死亡。