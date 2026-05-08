三菱自動車工業が今年度の1年間の業績見通しで、中東情勢の影響で営業利益が300億円押し下げられる見込みだと発表しました。三菱自動車が発表した去年4月から今年3月までの1年間のグループの決算は、売上高は前の年度と比べて3.9%増えて2兆8965億円になりました。一方で、本業のもうけを示す営業利益は“ほぼ半減（45.6%減）”し、755億円になりました。アメリカのトランプ政権の関税政策に伴い、営業利益を474億円押し下げました