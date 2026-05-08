拉致問題を担当する木原官房長官が、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母・早紀江さんと面会し、拉致問題の解決に向けて「しかるべく交渉に臨んでいく」と強調しました。横田早紀江さん（90）はきょう（8日）、同じマンションに住む支援団体の代表らと総理官邸を訪れ、木原官房長官と面会しました。早紀江さんらは、今年2月に大阪市内で開催した写真展の様子をまとめたアルバムや、来場者が書いた1000通を超える政府へのメッセー