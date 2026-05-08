タレントのミッツ・マングローブ（51）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、Z世代について見解を語った。お笑いトリオ「安田大サーカス」クロちゃんが3日、X（旧ツイッター）で「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と投稿。これに、それぞれの世代から同意や反論が起きている。番組ではZ世代につ