マクドナルドで来週販売予定の人気キャラクター「ちいかわ」のおもちゃについて、フリマ大手のメルカリとヤフーは出品を禁止すると発表しました。マクドナルドは、来週15日から人気キャラクター「ちいかわ」のおもちゃがついたハッピーセットを販売します。その「ちいかわ」のおもちゃについて、メルカリとLINEヤフーは、それぞれが運営するフリマサイトでの出品を禁止すると発表しました。これまで「ちいかわ」や「ポケモン」など