◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2026年5月8日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が先制の第8号2ランを放った。「スライダーを完璧に捉えることが出来ました。大事な先制点をとることができて良かったです」0―0の3回2死1塁、先発・広池が投じたスライダーをはじき返し、右翼スタンドに放り込んだ。ホームイン直後には、何かをかみしめるかのように一瞬両手を合わせた。ベンチに戻った近