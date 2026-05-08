◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（8日、マツダスタジアム）4回表に2点差とリードを広げられた広島。しかし直後に坂倉将吾選手の豪快な一発で1点差に迫りました。初回に古賀優大選手の先制タイムリーを浴びた広島の先発・森下暢仁投手。4回にもヒットとエラーなどで2アウト1、2塁のピンチを招くと、対する先発・高梨裕稔投手の一打でリードを2点に広げられていました。それでも直後の4回裏、先頭で打席に向かった好調・坂倉選