８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９円６６銭（０・１０％）高の４万９２４２円８９銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１４４銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２０円１９銭（０・１９％）安の６万２７１３円６５銭となった。読売３３３とは異なる値動きとなった。前日の米国株式市場では、米国とイランの戦