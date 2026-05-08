ロシア国営テレビは7日、9日の「戦勝記念日」にウクライナから攻撃を受けた場合、「日本大使館のあるキーウ中心部が報復攻撃の標的になる」と報じました。ロシア国営テレビの番組は7日、9日の「戦勝記念日」にウクライナから攻撃を受けた場合、報復攻撃でウクライナ大統領府などがあるキーウ中心部が標的になると報じました。対象地域の地図を示し「付近には日本大使館もある」と伝えましたが、大使館は2023年に移転していて、古い