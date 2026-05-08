任天堂のゲーム機「Nintendo Switch2」が半導体メモリの価格高騰などを背景に、5月25日から1万円値上がりすることがわかりました。任天堂によりますと、2025年6月に発売された「Nintendo Switch2」の価格が日本では25日から1万円値上げされ、5万9980円になります。背景に半導体メモリの価格の高騰などがあり、会社は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としています。「Switch2」の2026