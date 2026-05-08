スタイルと走りを両立した「カスタムG-T」が持つ魅力と装備内容日本自動車販売協会連合会（自販連）によると、2025年度の登録台数においてトヨタのコンパクトハイトワゴン「ルーミー」が9万5164台を記録し、全体で5位となりました。そんな人気モデルのルーミーには、上位グレード「カスタムG-T」が設定されています。その装備内容はどのようなものなのでしょうか。【画像】まだまだ人気の「ルーミー」 です！画像で見る（28枚