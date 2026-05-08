７日夜、太田市の交差点で軽乗用車同士が出合い頭に衝突し５３歳の女性が大けがをしました。もう一方の車の運転手は現場から立ち去り、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 ７日午後９時半ごろ、太田市大原町の市道交差点で軽乗用車同士が出合い頭に衝突しました。警察によりますとこの事故で軽乗用車を運転していた太田市新田木崎町の５３歳の女性が市内の病院に運ばれ、右腕を骨折するなどの大けがをしました。 もう一