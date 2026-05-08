春の叙勲と褒章それに危険業務従事者叙勲の伝達式が８日、県庁で行われました。 ことしの県内の受章者は春の叙勲が６１人、褒章が１３人、危険業務従事者叙勲が４９人です。８日、県庁昭和庁舎で伝達式が行われ、出席した３７人に山本知事から勲記や褒章の記が手渡されました。 山本知事は「献身的なご努力と長年のご苦労に対し、県民を代表して心から敬意を表する」と祝辞を述べました。 また県議会の井下泰伸議長は「尊い