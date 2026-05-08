群馬県議会議事堂 県は、中東情勢などの影響による物価高騰への対策を盛り込んだ５月補正予算案を８日、県議会に内示しました。 ５月補正予算案の総額は４０億６３００万円で、物価高騰対策が大きな柱です。このうち、児童扶養手当を受給するひとり親世帯に対し、１世帯あたり２万円相当の金券を給付する費用として２億８６００万円を計上しました。 また、住民税非課税世帯に対し、１世帯あたり８０００円相当の金券を