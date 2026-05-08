バレーボールＳＶリーグ群馬グリーンウイングスの選手が前橋市で清掃活動を行いました。 清掃活動には、群馬グリーンウイングスの齋藤真由美ゼネラルマネージャーをはじめ、選手など約２０人とオフィシャルパートナーの佐田建設の社員あわせて１２０人が参加しました。 佐田建設では、地域への感謝の思いからまいとし５月と１０月の年２回、清掃活動を行っていて、８日