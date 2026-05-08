ことし２月、桐生市の信用金庫に押し入り現金２００万円を奪ったとして強盗などの疑いで逮捕されたベトナム国籍の男の身柄が、８日、前橋地検に送られました。 強盗と建造物侵入の疑いで送検されたのは、ベトナム国籍で桐生市菱町のルーフーフック容疑者（３５）です。 警察によりますと、ルー容疑者はことし２月２日の午後１時前、桐生市梅田町の桐生信用金庫本町支店梅田出張所に押し入り、おもちゃの拳銃