赤城山の本格的な登山シーズンの到来を告げる山開祭が大沼のほとりにある赤城神社で開かれ、登山者の安全と地域の発展を願いました。 赤城山の山頂付近大沼の湖畔にある赤城神社は山と湖の神様「赤城大明神」を祭っています。赤城神社では、５月８日に神様が赤城山の水を里に持ち帰るとされていて、山開祭は豊作への願いを込め、毎年この日に行われています。 また、山の安全を願い、神様が宿るとされる梵天を最高峰の黒